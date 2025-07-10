Юрист раскрыл, что грозит российскому баскетболисту за помощь хакерам

Российскому баскетболисту Даниилу Касаткину грозит до 20 лет тюрьмы, если его вина в участии в хакерской группировке будет доказана, заявил NEWS.ru юрист, правозащитник Михаил Салкин. Он добавил, что в отличие от российского уголовного кодекса, где в самых тяжелых случаях при совершении нескольких преступлений предельное наказание может составлять 30 лет, в США срок лишения свободы за каждое преступление суммируется и может превышать 100 лет.

Если причастность к преступлению будет подтверждена, то максимальное наказание может составлять до 20 лет лишения свободы. И в отличие от российского уголовного кодекса, где в самых тяжелых случаях при совершении нескольких преступлений – предельное наказание может составлять 30 лет, то в США срок лишения свободы за каждое преступление суммируется и может превышать 100 лет, — сказал Салкин.

Ранее агентство AFP сообщило, что Касаткина задержали во французском аэропорту Шарль-де-Голль. После этого его поместили под стражу, теперь ему грозит экстрадиция в США. Американские власти обвиняют спортсмена в сговоре с целью компьютерного мошенничества. По их версии, хакерская группа совершила атаки на около 900 организаций, включая два федеральных учреждения США.

Адвокат баскетболиста Фредерик Бело заявил, что Касаткин не разбирается в информатике, купил подержанный компьютер и даже не умеет скачивать приложения. По его предположению, ПК был изначально взломан хакером, который использовал его в своих целях без ведома клиента.