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31 июля 2025 в 08:34

В Крыму раскрыли одно условие для преемника Зеленского

Константинов: преемнику Зеленского придется признать территориальные потери

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: KaGlobal Look Pressy Nietfeld/dpa/

Преемник украинского лидера Владимира Зеленского будет вынужден признать территориальные потери, заявил в беседе с РИА Новости председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Он добавил, что не стоит говорить о возобновлении развития Украины без признания очевидных реалий.

Преемнику Зеленского, если такой найдется, придется признавать реальность потери территорий, миллионов людей, разрушенную экономику, придется рассказывать народу, почему все это случилось и почему не договорились раньше, — отметил парламентарий.

Ранее СВР сообщала, что представители западных стран провели тайные переговоры с украинскими чиновниками об отстранении Владимира Зеленского от власти. По данным разведки, встреча с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя ГУР Кирилла Буданова и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного прошла на одном из альпийских курортов. По данным СВР, американские и британские представители предложили кандидатуру Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов поддержали это решение.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что в смещении с должности Зеленского заинтересован американский лидер Дональд Трамп. По его словам, президент Украины раздражает администрацию Трампа и его самого.

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