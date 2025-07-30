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30 июля 2025 в 10:12

Латвийский баскетболист отказался играть в Суперкубке из-за России

Баскетболист Бертанс решил не выступать на турнире в Сербии из-за команд России

Давис Бертанс Давис Бертанс Фото: Meng Yongmin/XinHua/Global Look Press

Латвийский баскетболист Давис Бертанс, форвард клуба «Дубай», принял решение не выступать в предстоящем Суперкубке Единой лиги ВТБ, пишет Jauns.lv. Он обосновал свое решение участием в турнире команд из России.

В команде поддерживают мои взгляды, хотя тренер ранее с такого ракурса на эту ситуацию не смотрел, — поделился баскетболист.

Как сообщил сам спортсмен, он обсудил свою позицию с тренером и генеральным менеджером своего клуба, и они выразили ему полную поддержку. Бертанс отметил, что принял решение не принимать участие в турнирах, где соревнуются команды из России.

Баскетболист уточнил, что с учетом того, кто организует Суперкубок ВТБ, он не может выйти на паркет в рамках этого турнира, даже если им предстоит встретиться с сербскими соперниками. Турнир, который пройдет 24 и 25 сентября в Белграде, соберет также «Црвену Звезду», московский ЦСКА и петербургский «Зенит».

32-летний Давис Бертанс известен своей карьерой в НБА. В 2011 году клуб «Индиана Пэйсерс» выбрал его во втором раунде драфта под общим 42-м номером. За время выступлений в главной баскетбольной лиге мира он представлял интересы таких команд, как «Сан-Антонио Сперс», «Вашингтон Уизардс», «Даллас Маверикс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Шарлотт Хорнетс». С 2024 года он защищает цвета клуба «Дубай».

Ранее рапиристка из РФ Марта Мартьянова эмоционально отреагировала на результаты своей команды в 1/8 финала командного турнира на ЧМ по фехтованию. Спортсменка призналась, что ее мир рухнул после поражения украинским соперницам.

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