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31 июля 2025 в 08:52

В МИД объяснили жесткую позицию против НАТО

Вершинин: действия России по отношению к НАТО связаны с защитой страны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская Федерация предпринимает ответные меры в отношении НАТО, руководствуясь исключительно соображениями национальной безопасности, сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. По его словам, все действия Москвы продиктованы необходимостью создания условий для стабильного развития страны.

Блок НАТО в последнее время неоднократно отметился враждебными заявлениями в адрес России. Я не думаю, что мы должны давать оценку внутренним делам в НАТО. <...> Те меры, которые мы принимаем, основываются на необходимости защиты наших национальных интересов и нашей суверенной страны, которая заинтересована в устойчивом развитии, — заявил Вершинин.

До этого замглавы МИД говорил, что Соединенные Штаты должны проявить инициативу в устранении факторов, осложняющих двусторонние отношения с Россией. По его словам, именно действия американской стороны привели к ухудшению взаимодействия между странами. В свою очередь Москва поддерживает нормальное, конструктивное и основанное на взаимном уважении развитие отношений со всеми государствами, включая США.

Ранее бывший специальный советник по военным вопросам генерального секретаря ОБСЕ, отставной подполковник Генштаба швейцарской армии Ральф Боссхард заявил, что украинский конфликт продемонстрировал нежелание НАТО вступать в прямое военное противостояние с Россией. По его оценке, российские вооруженные силы продемонстрировали превосходство над западными странами во всех военных аспектах.

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