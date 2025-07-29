Юрист объяснила, как загорать в парках и не нарваться на штраф

Юрист объяснила, как загорать в парках и не нарваться на штраф Юрист Гаврилова предостерегла от загара топлес на территории парков

В городских парках категорически нельзя загорать топлес или выходить из зоны отдыха в купальном костюме, заявила «Вечерней Москве» юрист Валерия Гаврилова. За это предусмотрена ответственность, предупредила эксперт.

На территории любого парка человек имеет право разложить полотенце, снять верхнюю одежду, остаться в купальном костюме и загорать. Например, на территории парка Горького обустроены специальные зоны с шезлонгами и другие удобства для отдыха, — отметила Гаврилова.

Она уточнила, что за загар топлес или выход из парка в купальнике грозит штраф в размере одной или половины минимальной оплаты труда. По ее словам, в качестве наказания также предусмотрен арест до 15 суток.

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