Россиянам напомнили о смертельном вреде загара

Переизбыток солнечных ванн грозит развитием меланомы, заявила «Вечерней Москве» онколог Екатерина Вертиева. Она отметила, что солнце провоцирует в клетках кожи мутации, ведущие, в свою очередь, к злокачественным новообразованиям.

Это может быть и самая агрессивная форма рака кожи — меланома, и менее агрессивные — плоскоклеточный и базальный виды рака. Все они возникают из-за солнечного излучения, — предупредила Вертиева.

Помимо этого, есть и другие риски, в том числе фотостарение. По словам врача, оно проявляется в виде утолщения кожи и образования более глубоких морщин. Она подчеркнула, что в группу риска входят люди с первым и вторым фототипами кожи.

Онколог Илья Романов ранее заявил, что долгое пребывание под прямыми солнечными лучами грозит развитием рака. В целом же, по его словам, летний отпуск, как правило, не связан с повышенными рисками развития рака.