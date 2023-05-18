В Кремле объяснили заморозку счетов финских диппредставительств в России Песков: заморозка счетов финского посольства стала ответом на недружественные действия

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Ограничения, наложенные на счета посольства Финляндии в РФ, являются ответом на недружественные действия этой страны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия и дальше будет придерживаться принципов взаимности и адекватного реагирования.

Это не инициативный ход с российской стороны. Мы реагируем на ту ситуацию, которую создают власти целого ряда стран коллективного Запада, в том числе, к нашему сожалению, Финляндия.... На ноту будем реагировать повторением того, что принцип взаимности и принцип адекватного ответа на недружественные шаги будет превалировать и дальше в наших отношениях, — сообщил Песков.

17 мая стало известно, что банковские счета представительств Финляндии в России были заморожены. В финском МИД сообщили, что проведут разбирательство по этому вопросу,

Представительства Финляндии в России действуют в Москве, где находится посольство страны, и в Санкт-Петербурге, где функционирует генеральное консульство.

1 апреля сообщалось о том, что Управление по взысканию долгов Финляндии заморозило счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, открытые в финском банке Nordea. В посольстве России заявили, что находятся в контакте с финскими властями и изучают возможности для обеспечения работы РЦНК.