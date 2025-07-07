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07 июля 2025 в 18:21

Дипломат раскрыл, к чему может привести отказ от взносов в НАТО

Дипломат Бакланов заявил, что отказ от взносов в НАТО — шанс для нейтралитета

Андрей Бакланов Андрей Бакланов Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, комментируя инициативу премьер-министра балканской Словении Роберта Голоба, заявил, что нежелание платить больше в НАТО может стать поводом для стран задуматься о нейтралитете. По его словам, которые передает Общественная Служба Новостей, это может стать новым трендом.

Роберт Голоб заявил, что вопрос об увеличении расходов на оборону до 5% от ВВП для членов НАТО должен быть решен на национальном референдуме. В случае отрицательного решения Словения может начать процедуру выхода из Альянса.

Заявления о нежелании повышать расходы по линии НАТО до 5% — это конкретный сюжет, вокруг которого начинаются серьезные разговоры о ситуации в Европе. Ведь эти 5%, кстати, можно и не платить. Для Роберта Голоба это повод, к которому он придирается, — объяснил дипломат.

Бакланов отметил, что текущая ситуация в Европе вызывает раздражение из-за финансовых потерь и растущей военной угрозы. По его мнению, нейтральные страны могли бы стать площадкой для дипломатических переговоров.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президент США Дональд Трамп разочаровался после разговора с российским лидером Владимиром Путиным из-за несогласия РФ на сиюминутное прекращение огня на Украине. По его словам, глава Белого дома действует под давлением НАТО, стремясь заморозить конфликт без решения его глубинных причин.

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