В Южной Корее допустили появление в стране ядерного оружия Президент Южной Кореи не исключил появление ядерного оружия при ухудшении ситуации в регионе

Фото: Shutterstock

Южная Корея может разработать тактическое ядерное оружие или разместить чужое на своей территории в случае ухудшения обстановки на Корейском полуострове из-за ядерной программы КНДР, заявил президент страны Юн Сок Ёль. Наиболее реалистичным вариантом политик назвал сотрудничество в сфере безопасности с США, передает телеканал KBS. Глава государства высказался на эту тему на совещании с министрами иностранных дел и обороны.

Если проблема усугубится, можно разместить тактическое ядерное оружие в Республике Корея или обзавестись своим. В таком случае мы сможем быстро получить его благодаря нашей науке и технологиям, — заметил Юн Сок Ёль.

Он подчеркнул, что в настоящее время уже идет совместная работа с американскими специалистами. Стороны консультируются относительно совместного участия, планирования и реализации задуманного сотрудничества.

За 2022 год КНДР запустила рекордное количество баллистических и крылатых ракет — более 70.

Ранее из доклада Министерства национальной обороны Республики Корея стало известно, что в феврале США совместно с Южной Кореей проведут масштабные учения, в ходе которых отработают сценарий, предполагающий использование ядерного оружия Северной Кореей. Кроме того, стороны обсудят действия по сотрудничеству с международным сообществом в случае ядерного удара со стороны КНДР.

Этой весной союзные государства также намерены провести беспрерывные учения на протяжении 11 дней, сообщается в документе. До этого между маневрами военные США и Южной Кореи брали перерывы. Согласно документу, в первой половине 2023 года Вашингтон и Сеул запланировали 20 совместных учений.