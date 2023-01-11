В ходе учений США и Южная Корея отработают отражение ядерного удара КНДР

Фото: US Navy/Global Look Press

В феврале США совместно с Южной Кореей проведут масштабные учения, в ходе которых отработают сценарий, предполагающий использование ядерного оружия Северной Кореей, говорится в докладе Министерства национальной обороны Республики Корея, опубликованном 11 января. Как сообщает EADaily, стороны обсудят действия по сотрудничеству с международным сообществом в случае ядерного удара со стороны КНДР.

В феврале состоятся штабные учения по управлению средствами расширенного сдерживания со сценарием, предполагающим использование ядерного оружия Севером, — сообщило военное ведомство Южной Кореи.

Этой весной союзные государства также намерены провести беспрерывные учения на протяжении 11 дней, сообщается в документе. До этого между маневрами военные США и Южной Кореи брали перерывы. Согласно документу, в первой половине 2023 года Вашингтон и Сеул запланировали 20 совместных учений.

Мы используем реалистичные сценарии, которые отражают нынешнюю ситуацию в сфере безопасности, учитывая уроки конфликта на Украине и ставшую более серьезной угрозу со стороны Северной Кореи, — уточнили в Министерстве нацобороны Южной Кореи.

3 января президент США Джо Байден опроверг возможные совместные учения с Южной Кореей с применением ядерного вооружения. Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель сообщил, что Вашингтон и Сеул решают вопрос о возможности проведения учений с использованием ядерного потенциала США.