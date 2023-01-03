Байден опроверг совместные ядерные учения с Южной Кореей

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Джо Байден

США не планируют привлекать ядерные силы к совместным учениям с Южной Кореей, передает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Джо Байдена. Об этом лидера Штатов спросили журналисты на пресс-конференции у Белого дома.

Нет, — ответил на это Байден.

В то же время, по словам президента Южной Кореи Юн Сок Еля, Сеул и Вашингтон обсуждают возможное проведение совместных учений с использованием американских ядерных сил.

Ранее Минобороны Южной Кореи пригрозило властям КНДР падением правящего режима в случае применения ядерного оружия. В ведомстве также призвали руководство Северной Кореи немедленно прекратить разработки в сфере ядерного оружия. Кроме того, Сеул подчеркнул, что провокации со стороны Пхеньяна не останутся без ответа.

Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее распорядился разработать новые межконтинентальные баллистические ракеты и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Он заявил о создании новых реактивных систем залпового огня калибра 600 миллиметров. По словам Ким Чен Ына, это вооружение будет применяться для запуска тактического ядерного оружия, которое сможет поразить любую точку Южной Кореи. Кроме того, Пхеньян в ближайшее время намерен запустить спутник военного назначения.