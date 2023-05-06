В Турции грузовик снес несколько автомобилей в очереди к АЗС DHA: шесть человек погибли, 32 пострадали в ДТП с грузовиком в Турции

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По меньшей мере шесть человек погибли в результате ДТП в турецкой провинции Хатай. Там грузовик снес несколько автомобилей в очереди к АЗС. Еще 32 человека получили повреждения. Об этом сообщает агентство DHA.

Инцидент произошел в городе Белен. Грузовик по неустановленной причине врезался в автомобили, стоявшие в очереди у АЗС. В результате столкновения загорелись сам грузовик и два микроавтобуса.

По предварительным данным, речь идет о шести погибших и 32 раненых, — говорится в сообщении агентства.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты.

Позднее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своем аккаунте в Twitter сообщил, что число погибших возросло до 12 человек, пострадал 31 человек. Он также отметил, что на место происшествия прибыли 22 кареты скорой помощи.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность водителя грузовика и причины, по которым он потерял управление.

Ранее сообщалось, что 15 человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного такси в Севастополе. Среди пострадавших двое несовершеннолетних.

Также стало известно, что в Уфе на одном из перекрестков столкнулись два автобуса, после чего один из них врезался в стену здания. В результате ДТП травмы получили шесть человек, в том числе ребенок. Одному пострадавшему потребовалась госпитализация.