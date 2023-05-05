Пятнадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного такси в Севастополе. Об этом сообщается в Telegram-канале городского управления МВД. Среди пострадавших двое несовершеннолетних.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 15 пассажиров маршрутки, двое из них — дети, — говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло 5 мая около 18:30 на улице Брестской. 36-летний водитель автомобиля Mazda при перестроении не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении маршрутным автобусом Mercedes, которым управлял 55-летний водитель. После столкновения маршрутка выехала за пределы дороги, врезалась в дерево и перевернулась.

Также об аварии в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, на место ДТП направлено пять бригад скорой помощи. Среди пострадавших восемь человек находятся в состоянии средней тяжести, трое — в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что девять человек, включая семерых детей, пострадали при столкновении микроавтобуса и легкового авто на трассе Ялта — Симферополь в Крыму. Все пострадавшие отделались легкими травмами, врачи оказывают им помощь на месте.

Также стало известно, что в Уфе на одном из перекрестков столкнулись два автобуса, после чего один из них врезался в стену здания. В результате ДТП травмы получили шесть человек, в том числе ребенок. Одному пострадавшему потребовалась госпитализация.