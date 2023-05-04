Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом с детьми в Крыму ТАСС: девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом с детьми в крымском Гурзуфе

Фото: t.me/mvdCrimea82

Место происшествия

Девять человек, включая семерых детей, пострадали при столкновении микроавтобуса и легкового авто на трассе Ялта — Симферополь в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По их данным, все пострадавшие отделались легкими травмами, врачи оказывают им помощь на месте.

На трассе Ялта — Симферополь возле населенного пункта Гурзуф произошло столкновение микроавтобуса Renault и легкового автомобиля Hyundai. В результате ДТП пострадали девять человек, из них семеро — дети. <...> Предварительно, пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести, медики им оказывают всю необходимую помощь, — рассказал собеседник агентства.

При этом в региональном Управлении МВД утверждают, что в результате ДТП пострадали только трое взрослых. По данным ведомства, водитель Hyundai не уступил дорогу микроавтобусу, в результате чего и произошло столкновение.

Ранее в Уфе на одном из перекрестков столкнулись два автобуса, после чего один из них врезался в стену здания. В результате ДТП травмы получили шесть человек, в том числе ребенок. Одному пострадавшему потребовалась госпитализация.