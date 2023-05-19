В Тбилиси приземлился первый за четыре года прямой рейс из Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет российской авиакомпании «Азимут», совершивший первый за четыре года перерыва прямой рейс из Москвы в Тбилиси, приземлился в столице Грузии, сообщает РИА Новости. Полет прошел в штатном режиме, всего на борту находилось 86 пассажиров.

В честь первого полета пассажирам предложили вино.

Корреспондент NEWS.ru сообщает, что в аэропорту собралась группа активистов с антироссийскими плакатами и украинским флагом. За порядком внимательно наблюдает полиция.

Ранее агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской авиакомпании Red Wings выполнять прямые рейсы по маршрутам Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва. Перелеты по указанным направлениям начнут осуществляться с июня 2023 года, передает ТАСС.

До этого грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла продажу билетов в Россию, предложения появились на официальном сайте перевозчика. Цена на билет из Тбилиси в Москву начинается от 840 лари (около 27 тысяч рублей). Первый рейс Georgian Airways будет выполнен 20 мая в 08:00 по местному времени (07:00 мск). Самолет прилетит в аэропорт Внуково в 10:15. Аналогичные рейсы будут совершаться ежедневно.