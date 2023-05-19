Еще одной российской авиакомпании разрешили прямые рейсы в Грузию Red Wings приступит к выполнению прямых рейсов из России в Грузию с июня

Фото: flyredwings.com

Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской авиакомпании Red Wings выполнять прямые рейсы по маршрутам Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва. Перелеты по указанным направлениям начнут осуществляться с июня 2023 года, передает ТАСС.

С июня текущего года авиакомпания Red Wings начинает оперировать по воздушным маршрутам Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва. Авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза, — говорится в сообщении.

Уточняется, что разрешение было выдано 18 мая.

19 мая российский авиаперевозчик «Азимут» запустил из аэропорта Внуково первый авиарейс по маршруту Москва — Тбилиси. Пассажиры рейса в беседе с корреспондентом NEWS.ru приветствовали возобновление авиасообщения между Россией и Грузией. Этот рейс стал первым за четыре года между Россией и Грузией.

Ранее сообщалось, что грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла продажу билетов в Россию, предложения появились на официальном сайте перевозчика. Цена на билет из Тбилиси в Москву начинается от 840 лари (около 27 тысяч рублей). Первый рейс Georgian Airways будет выполнен 20 мая в 08:00 по местному времени (07:00 мск). Самолет прилетит в аэропорт Внуково в 10:15. Аналогичные рейсы будут совершаться ежедневно.