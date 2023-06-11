В США указали на проблемы в НАТО из-за расследования диверсий на СП WSJ: расследование подрывов «Северных потоков» может осложнить отношения Германии и Польши

Фото: Danish Defense Ministry / XinHua / Global Look Press

Дальнейшее расследование подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» может усилить напряженность в рядах НАТО и еще более осложнить отношения между ФРГ и Польшей, пишет газета The Wall Street Journal. Так в издании оценили заключения немецких следователей о том, что планирование подрыва трубопроводов происходило в Польше. По данным журналистов, Польше не передавали детали расследования в отношении яхты «Андромеда», которая якобы использовалась для доставки взрывчатки к «Северным потокам».

Очень необычная ситуация для двух стран ЕС, которые имеют общие правовые инструменты для трансграничных расследований. После этого польские власти запросили у ФРГ предоставить больше информации. Затем, в середине мая, стороны провели, как назвал это представитель польского Минюста, рабочую встречу, — сказано в публикации.

В статье отмечается, что официальные лица в Европе хотят узнать, почему страны обладали информацией о готовящемся теракте, но не сообщили об этом.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в Балтийском море в сентябре 2022 года. Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что со временем Москва может поставить вопрос о компенсации ущерба из-за диверсии.