В деле Старовойта фигурируют два разных пистолета

Следователи у автомобиля экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта на парковке в Одинцовском городском округе Московской области недалеко от места, где 7 июля найдено его тело

В деле покончившего с собой экс-губернатора Курской области и экс-министра транспорта Романа Старовойта фигурируют два разных пистолета, сообщает Telegram-канал «Русский оружейник». Один из них — австрийский Glock 26, второй — отечественный ПМ, которым якобы наградили политика.

По данным авторов канала, ранее Старовойт получил награду в виде пистолета Glock 26. В подтверждение приведена фотография с церемонии вручения, где видно, как ему передают именно это оружие. На снимке также запечатлены коробка с патронами калибра 9х19 мм, запасной магазин и документы на пистолет.

Ранее, по данным Mash, рядом с телом экс-министра транспорта Старовойта обнаружили наградной пистолет, врученный ему в 2023 году за содействие МВД во время руководства Курской областью. Оружие ему лично вручал начальник регионального главка МВД Виктор Косарев по приказу министра Колокольцева.

До этого Baza опубликовала кадры с места происшествия. На видео были запечатлены три автомобиля, включая черную иномарку, предположительно принадлежавшую Старовойту, а также группа мужчин, осматривающих территорию.