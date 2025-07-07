Появилось видео с места гибели экс-главы Минтранса Старовойта

В Сеть попали кадры с места предполагаемой гибели экс-главы Минтранса России Романа Старовойта, сообщает Telegram-канал Baza. На видео запечатлены три автомобиля, один из которых — черная иномарка, предположительно принадлежавшая погибшему. Рядом с машинами находятся несколько мужчин, осматривающих место происшествия.

Ранее, по данным Telegram-канала Mash, рядом с телом Старовойта обнаружили наградной пистолет. Согласно информации источника, оружие ему вручили в 2023 году за содействие правоохранительным органам, когда он возглавлял Курскую область. Пистолет вручал начальник регионального ГУ МВД Виктор Косарев по приказу министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Telegram-канал SHOT писал, что Старовойту могло грозить до 20 лет колонии по уголовному делу о мошенничестве и растратах. По данным канала, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов дал против экс-министра показания.

Смирнов арестован по делу о хищении 200 млн из 15 млрд рублей, выделенных на строительство укреплений на границе с Украиной. По версии следствия, он и его помощник получали 10% откатов с контрактов Корпорации развития.