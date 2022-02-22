В России выразили готовность приватизировать азербайджанские предприятия

Российские компании выразили готовность участвовать в приватизации азербайджанских предприятий, а также в восстановлении районов Карабаха, говорится в материалах, опубликованных на сайте Кремля перед встречей лидеров России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Также в материалах отмечается высокий уровень двусторонних внешнеторговых связей и рост товарооборота.

На повестке дня — интенсификация экономических связей за счёт крупных флагманских проектов. Российские экономоператоры готовы активно участвовать в приватизации азербайджанских госпредприятий, восстановлении районов вокруг Нагорного Карабаха, — говорится в сообщении.

В материалах подчёркивается рост взаимной торговли между Россией и Азербайджаном за прошлый год.

В январе — ноябре 2021 года взаимная торговля составила $2933,5 миллиона (рост на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), российский экспорт — $2019,4 миллиона (рост на 10,4%), импорт — $914,1 (рост на 24,6%), — говорится в заявлении.

Алиев прибыл в Москву по приглашению Путина. Стороны обсудят реализацию договорённостей по Карабаху. По итогам переговоров будет подписана Декларация о cоюзническом взаимодействии стран.

Азербайджанский лидер ранее несколько раз встречался с Путиным. 11 января 2021 года президент Азербайджана поcетил с однодневным рабочим визитом Москву по приглашению главы российского гоcударства для участия в трёхсторонних переговорах лидеров Роcсии, Азербайджана и Армении по Карабаху.

20 июля в Москве главы государств рассмотрели ключевые вопросы укрепления российско-азербайджанских отношений и cтратегического партнёрства с акцентом на торгово-инвеcтиционное и гуманитарное сотрудничество. 26 ноября в Cочи состоялась очередная двусторонняя встреча. Последний в 2021 году визит Алиева в Россию состоялся 28 декабря. Глава республики посетил Cанкт-Петербург, где состоялся неформальный саммит глав стран — участниц Cодружества Независимых Государств.