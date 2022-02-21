Путин и Алиев обсудят реализацию договорённостей по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках своего визита в Москву обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным реализацию договорённостей по Карабаху, сообщает Кремль. Отмечается, что по итогам переговоров будет подписана Декларация о союзническом взаимодействии стран.
Кроме того, будет рассмотрена реализация договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, — говорится в сообщении.
Также стороны планируют обсудить комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Ранее посол России в Баку Михаил Бочарников заявил, что Москва разделяет подход и видение президента Азербайджана Ильхама Алиева в вопросах работы трёхсторонней группы по разблокированию связей на Южном Кавказе. По его словам, подобный формат оказался эффективным и позволил найти сторонам общий язык.