Путин и Алиев обсудят реализацию договорённостей по Карабаху

Фото: PresidentIlhamAliyev/facebook.com

Немецкое телевидение опубликовало видео, где канцлер Германии Олаф Шольц отвечает детям на вопрос, является ли президент России Владимир Путин убийцей. В ролике Шольц сидит вместе с двумя детьми школьного возраста и отвечает на провокационные политические вопросы. Также он упомянул некоего человека, который «находился в Германии на лечении и немецким врачам удалось спасти ему жизнь в последний момент».

Он несёт ответственность за жизнь людей, которым угрожает опасность, — ответил Шольц на вопрос пятилетнего мальчика. Далее, отвечая на вопрос пятилетнего мальчика о том, должен ли Путин сесть в тюрьму,...