Москва поддержала Баку в вопросе урегулирования ситуации в Карабахе

Москва разделяет подход и видение президента Азербайджана Ильхама Алиева в вопросах работы трёхсторонней группы по разблокированию связей на Южном Кавказе, заявил посол России в Баку Михаил Бочарников на пресс-конференции в Sputnik Азербайджан. По его словам, подобный формат оказался эффективным и позволил найти сторонам общий язык.

Мы в России высоко оцениваем высказанную Алиевым позицию о нормализации обстановки в регионе. И полностью разделяем такой подход, — сказал Бочарников.

По его словам, наличие контакта между правительствами создаёт позитивную атмосферу, а встречи между лидерами религиозных конфессий также поддерживают политические процессы и доверительные отношения.

Дипломат также подчеркнул заинтересованность Москвы в развитии сотрудничества в рамках платформы «3+3» и высоко оценил её роль.

Мы считаем, что платформа «3+3» может заняться мерами повышения доверия, взаимодействием в торгово-экономической, транспортной, культурно-гуманитарных областях, противодействию общим вызовам и угрозам, — сказал Бочарников.

Также посол рассказал, что российские компании направили 14 заявок на осуществление проектов в Карабахе. По его словам, большинство из них представляют собой подрядные проекты, но также есть и инвестиционные в сфере промышленности и сельского хозяйства.

Бочарников выделил заинтересованность российского бизнеса в реализации проектов по производству железнодорожного оборудования, стройматериалов, созданию фермерских хозяйств.

Обсуждаются возможности российского участия в модернизации и строительстве энергетических объектов в Азербайджане, — сказал дипломат.

Ранее Алиев заявил, что после второй войны в Карабахе были созданы условия регионального сотрудничества в форме «обнадёживающей» платформы «3+3». Он также выразил уверенность в том, что подобные встречи будут проводиться на регулярной основе и будут представлять интересы стран региона.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван напрямую передал Баку свои предложения по повышению безопасности на границе. По его словам, комиссия по делимитации должна быть сформирована как можно скорее, однако невозможна при отсутствии стабильности в приграничной зоне.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.