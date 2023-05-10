В НАТО оценили вероятность конфликта с Китаем Столтенберг усомнился в участии НАТО в возможном конфликте вокруг Тайваня

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил свое сомнение по поводу участия Альянса в потенциальном конфликте с Китаем из-за Тайваня, пишет Washington Post. По его словам, гарантия коллективной безопасности распространяется на территорию стран Альянса. Он подчеркнул, что НАТО останется оборонительным союзом Северной Америки и Европы.

НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы, он не станет глобальным альянсом с членами из Азии, а наша гарантия коллективной безопасности распространяется на территорию стран Альянса, — сказал Столтенберг.

Глава Альянса добавил, что возможный конфликт в Азии будет иметь «глубокие последствия» для всего Запада.

Ранее бывший советник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад своим отказом принять Киев в НАТО и Евросоюз «сдал» ее интересы. Он предположил, что США перестанут передавать Украине деньги уже летом, в результате чего страна встанет перед экономической пропастью.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал превратить Черное море в «море НАТО». При этом он заявил, что Киев выступает за демилитаризацию Черного моря, чтобы оно использовалось только для торговли и туризма.