Украина предложила НАТО отобрать у России Черное море Глава МИД Украины призвал превратить Черное море во внутренние воды НАТО

Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал превратить Черное море в «море НАТО», соответствующее заявление прозвучало на конференции по безопасности в Бухаресте, передает РИА Новости. Глава украинского МИД при этом заявил, что Киев выступает за демилитаризацию Черного моря, чтобы оно использовалось только для торговли и туризма.

Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское — в море НАТО. <...> Мы призываем к демилитаризации Черного моря, чтобы мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий, — сказал Кулеба.

Глава украинского внешнеполитического ведомства выразил сожаление в связи с тем, что у западных стран, по его словам, нет последовательной стратегии в отношении Черного моря. При этом Кулеба отметил, что у России всегда была такая стратегия.

Кроме того, министр иностранных дел Украины заявил, что Киев намерен вернуть под свой контроль регионы, вошедшие в состав России.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин высказал мнение, что кораблям ВМС США не удастся зайти в Черное море для поиска обломков сбитого беспилотника MQ-9 Reaper. По словам эксперта, для прохода кораблей американцам нужно разрешение Турции, которой для этого придется переписывать Конвенцию Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.