«В ЕС не берут»: Зеленскому сообщили об ударе со спины от Запада Экс-советник Кучмы Соскин: Запад бьет Киев в спину отказом принять в НАТО и Евросоюз

Запад не желает принять Украину в НАТО и Евросоюз и тем самым «сдал» ее интересы, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. Он предположил, что США перестанут передавать Украине деньги уже летом, в результате чего Киев встанет перед экономической пропастью.

Союзнички Украину сдали по полной программе. Уже в НАТО не берут, в ЕС не берут. <…> Чего церемониться с ними? Все равно же не берут. Тогда надо реализовывать свои интересы. США денег давать не будут, оружия давать не будут. Уже летом все это закончится. Денег нет, а нет денег — значит, нельзя будет пенсии выплатить. Надо четыре-пять млрд в месяц. А где их взять? — заявил Соскин.

Ранее экс-советник Кучмы заявил, что украинская армия совершенно не готова к наступлению, она испытывает нехватку личного состава, оружия и боеприпасов. Планы Киева о переходе в контрнаступление он назвал фантазиями президента Владимира Зеленского и его сторонников.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в апреле заявил, что украинский конфликт закончится, когда Европа и США перестанут финансировать Киев, так как Украина является несуществующей страной в финансовом плане.