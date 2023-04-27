В Москве заочно арестовали главу ВМС Украины Хамовнический суд Москвы заочно арестовал главу ВМС Украины Неижпапу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хамовнический суд Москвы заочно заключил под стражу командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу, обвиняемого в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов России, сообщила в Telegram пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Решение начнет действовать как только Неижпапа появится на территории России.

Хамовническим районным судом города Москвы 27 апреля 2023 года заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в трех преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ст. 317 УК РФ, гражданину Украины Неижпапе А. Л., занимающему должность командующего ВМС Украины, — говорится в сообщении суда.

Ранее командующий ВМС Украины был объявлен в розыск в России. Вице-адмиралу вменяют статью 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), по которой ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

До этого сообщалось, что сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике предотвратили покушение на мэра Горловки Ивана Приходько. Согласно их утверждениям, организатором покушения была Служба безопасности Украины. В ФСБ рассказали, что сотрудникам удалось предотвратить взрыв, от которого могли пострадать не только сам мэр с командой, но и жильцы расположенного рядом дома.