Сотрудники ФСБ предотвратили покушение СБУ на мэра Горловки РИА Новости: сотрудники ФСБ предотвратили покушение СБУ на мэра Горловки Приходько

Сотрудники управления ФСБ по ДНР предотвратили покушение на мэра Горловки Ивана Приходько. Организатором покушения была Служба безопасности Украины (СБУ), рассказал сам Приходько РИА Новости.

То, что мы с вами сейчас разговариваем, — это заслуга сотрудников спецслужб, в данном случае, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, — отметил мэр.

Действия сотрудников ФСБ он назвал профессиональными. Благодаря им удалось предотвратить взрыв, от которого могли пострадать не только сам мэр с командой, но и жильцы расположенного рядом дома.

Сотрудник УФСБ по ДНР уточнил, что исполнителем покушения был назначен Артем Пызин. Его СБУ завербовала для работы на территории Горловки и Енакиево. В марте он получил задание наблюдать за Приходько.

В дальнейшем, следуя инструкциям СБУ, Пызин в одном из заброшенных зданий попытался собрать взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках, — подчеркнул сотрудник спецслужбы.

По его словам, других участников и организаторов несостоявшегося покушения сейчас ищут.

Ранее стало известно, что сотрудники спецслужб России предотвратили покушение на бывшего депутата Верховной рады Илью Киву. Об этом рассказал сам экс-парламентарий. По его словам, покушение должны были совершить в сентябре 2022 года специально прибывшие в страну иностранные наемные убийцы. Его должны были застрелить в Москве на выходе из бронированного автомобиля, уточнил Кива.