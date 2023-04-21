Сотрудники управления ФСБ по ДНР предотвратили покушение на мэра Горловки Ивана Приходько. Организатором покушения была Служба безопасности Украины (СБУ), рассказал сам Приходько РИА Новости.
То, что мы с вами сейчас разговариваем, — это заслуга сотрудников спецслужб, в данном случае, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, — отметил мэр.
Действия сотрудников ФСБ он назвал профессиональными. Благодаря им удалось предотвратить взрыв, от которого могли пострадать не только сам мэр с командой, но и жильцы расположенного рядом дома.
Сотрудник УФСБ по ДНР уточнил, что исполнителем покушения был назначен Артем Пызин. Его СБУ завербовала для работы на территории Горловки и Енакиево. В марте он получил задание наблюдать за Приходько.
В дальнейшем, следуя инструкциям СБУ, Пызин в одном из заброшенных зданий попытался собрать взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках, — подчеркнул сотрудник спецслужбы.
По его словам, других участников и организаторов несостоявшегося покушения сейчас ищут.
Ранее стало известно, что сотрудники спецслужб России предотвратили покушение на бывшего депутата Верховной рады Илью Киву. Об этом рассказал сам экс-парламентарий. По его словам, покушение должны были совершить в сентябре 2022 года специально прибывшие в страну иностранные наемные убийцы. Его должны были застрелить в Москве на выходе из бронированного автомобиля, уточнил Кива.