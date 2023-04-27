Командующий ВМС Украины объявлен в розыск за покушение на россиянина Командующий ВМС Украины Неижпапа объявлен в розыск за покушение на сотрудника правоохранительных органов РФ

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Командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа объявлен в розыск, следует из базы данных МВД. Источник ТАСС уточнил, что его обвиняют в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов России.

Неижпапа Алексей Леонидович, родился 9 октября 1975 года в Севастополе. Разыскивается по статье УК РФ, — говорится базе.

По данным ТАСС, вице-адмиралу вменяют статью 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), по которой ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее стало известно, что сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике предотвратили покушение на мэра Горловки Ивана Приходько. Организатором покушения была Служба безопасности Украины. ФСБ удалось предотвратить взрыв, от которого могли пострадать не только сам мэр с командой, но и жильцы расположенного рядом дома.

До этого сотрудники спецслужб России предотвратили покушение на бывшего депутата Верховной рады Илью Киву. Об этом рассказал сам экс-парламентарий. По его словам, покушение должны были совершить в сентябре 2022 года специально прибывшие в РФ иностранные наемные убийцы. Его должны были застрелить в Москве при выходе из бронированного автомобиля, уточнил Кива.