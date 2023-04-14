Кива заявил, что российские спецслужбы предотвратили покушение на него

Фото: РИА Новости

Илья Кива

Сотрудники спецслужб России предотвратили покушение на бывшего депутата Верховной рады Илью Киву, рассказал РИА Новости сам экс-парламентарий. По его словам, покушение должны были совершить в сентябре 2022 года специально прибывшие в страну иностранные наемные убийцы.

В сентябре на меня готовилось покушение. Спасибо сотрудникам ФСБ, ГРУ, которые смогли предотвратить [убийство] и подарили мне жизнь. В сентябре сотрудники ФСБ вместе с ГРУ предотвратили покушение на меня, которое должны были совершить представители другой страны, — рассказал Кива.

По словам экс-депутата, его должны были застрелить в Москве на выходе из бронированного автомобиля. Он отметил, что не увидел своих несостоявшихся убийц и узнал о грозившей ему опасности уже после завершения операции.

Ранее сообщалось, что военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, где проходил его творческий вечер. Взорвалась статуэтка, которую ему подарила зрительница Дарья Трепова. В результате взрыва ранения получили более 30 человек.

Как стало известно, Трепову этапируют из Санкт-Петербурга в Москву. Басманный суд Москвы 4 апреля изберет ей меру пресечения. Следствие ходатайствует об ее аресте.