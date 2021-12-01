В Москве пройдёт заседание по разблокированию связей на Южном Кавказе

В Москве пройдёт очередное заседание вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе, сообщили ТАСС в офисе замглавы правительства Мгера Григоряна. Проведение переговоров запланировано на 1 декабря.

Как известно, это будет первая встреча после сочинского саммита между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Отмечается, что в состав армянской делегации, помимо Григоряна, также вошли замминистра иностранных дел Армен Гевондян и территориального управления и инфраструктур Армен Симонян, представители Минобороны и Службы нацбезопасности.

Григорян также примет участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии, заседании Экономического совета СНГ и II Евразийском конгрессе.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Алексей Оверчук провёл переговоры с Пашиняном и Алиевым. В ходе встречи стороны обсудили восстановление транспортных коммуникаций на Южном Кавказе и деятельность трёхсторонней рабочей группы.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.