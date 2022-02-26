В ЛНР прогремел взрыв

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры Украины и РФ, сообщил глава Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга, видео которого размещено в Facebook-аккаунте офиса президента. По его словам, это можно только приветствовать.

Президенты Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только поприветствовать, — заявил Зеленский. Кроме того, он поблагодарил главу Азербайджана за обещанную помощь в предоставлении нефтепродуктов и медикаментов....