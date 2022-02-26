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В ЛНР прогремел взрыв

21:38, 26 февраля 2022
В ЛНР прогремел взрыв Фото: pexel.com
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Мощный взрыв прогремел на территории ЛНР, сообщает Луганский информационный центр. Предположительно, горит нефтебаза в районе населённого пункта Ровеньки.

О взрыве сообщили местные жители. Сейчас уточняются подробности происшествия.

Ранее сообщалось, что в Донецке слышна канонада. Взрывы раздаются в прифронтовом Киевском районе города. Местные жители укрываются в подвалах и убежищах.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что эшелонированная оборона Вооружённых сил Украины была прорвана.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».

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