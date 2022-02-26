В ЛНР прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел на территории ЛНР, сообщает Луганский информационный центр. Предположительно, горит нефтебаза в районе населённого пункта Ровеньки.
О взрыве сообщили местные жители. Сейчас
Ранее сообщалось, что в Донецке слышна канонада. Взрывы раздаются в прифронтовом Киевском районе города. Местные жители укрываются в подвалах и убежищах.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что эшелонированная оборона Вооружённых сил Украины была прорвана.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».