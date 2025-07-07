«Ни жертв, ни пострадавших»: Рособрнадзор оценил ЕГЭ в новых регионах Рособрнадзор сообщил, что ЕГЭ в новых регионах прошел без жертв и пострадавших

При проведении ЕГЭ в новых регионах страны обошлось без жертв и пострадавших, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в МИЦ «Россия сегодня». По его словам, в первую очередь для ведомства была важна безопасность детей, учителей, а также чтобы все прошло «без фанатизма». Музаев подчеркнул, что все протоколы по этому направлению были отработаны с профильными министерствами, местной полицией и МЧС.

Как действовать в случае звонков о поступающих угрозах, воздушных движениях. Все уже знают, что там были воздушные тревоги, но, слава богу, все сработали так, что ни жертв, ни пострадавших, — подчеркнул Музаев.

Глава Рособрнадзора напомнил, что в мае проводились учения для обеспечения безопасности на ЕГЭ. Музаев добавил, что в ЛНР и ДНР с 2014 года работают предметные комиссии. Также здесь занимались по российским учебникам. Задача, уточнил Музаев, здесь более легкая для ведомства.

Рособрнадзор в том числе помогает с Херсонской и Запорожской областями. Музаев подтвердил, что ведомство фактически «днем и ночью» на связи с коллегами.

Ранее в Геленджике учеников привезли на пересдачу ЕГЭ на патрульной машине ГАИ со световыми сигналами. Стало известно, что дети застряли в пробке, когда ехали на пересдачу.