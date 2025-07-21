Рособрнадзор объявил предостережения четырем российским университетам

Рособрнадзор сообщил, что направил предостережения четырем российским университетам о недопустимости нарушения обязательных требований. Документы направлены в Московский городской педагогический университет, Уральский государственный медицинский университет Минздрава РФ в Екатеринбурге, Российско-Таджикский университет в Душанбе и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова в столице.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования. <…> Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, — сказано в сообщении.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что большинство заявлений на сдачу экзамена по русскому языку для детей мигрантов не проходит проверку из-за несоответствия документов требованиям нового законодательства. Из более чем трех тысяч поданных заявлений к тестированию допускаются лишь те, кто предоставил полный пакет документов, а сам экзамен проводится в специально аккредитованных школах по аналогии с ЕГЭ.

Прежде депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что в российские школы стоит принимать детей мигрантов, не владеющих русским языком. Он отметил важность образовательного процесса для их социализации. По мнению парламентария, школьное обучение выполняет воспитательную функцию для таких детей.