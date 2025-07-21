Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 16:51

Рособрнадзор объявил предостережения четырем российским университетам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рособрнадзор сообщил, что направил предостережения четырем российским университетам о недопустимости нарушения обязательных требований. Документы направлены в Московский городской педагогический университет, Уральский государственный медицинский университет Минздрава РФ в Екатеринбурге, Российско-Таджикский университет в Душанбе и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова в столице.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования. <…> Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, — сказано в сообщении.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что большинство заявлений на сдачу экзамена по русскому языку для детей мигрантов не проходит проверку из-за несоответствия документов требованиям нового законодательства. Из более чем трех тысяч поданных заявлений к тестированию допускаются лишь те, кто предоставил полный пакет документов, а сам экзамен проводится в специально аккредитованных школах по аналогии с ЕГЭ.

Прежде депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что в российские школы стоит принимать детей мигрантов, не владеющих русским языком. Он отметил важность образовательного процесса для их социализации. По мнению парламентария, школьное обучение выполняет воспитательную функцию для таких детей.

Россия
Рособрнадзор
вузы
нарушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новорожденный трубкозуб покорил Сеть своим писком
Защита фигурантов дела о теракте в «Крокусе» изменила решение по присяжным
На запасные аэродромы за сутки ушли почти 60 самолетов
Терапевт перечислила первые признаки солнечного удара
Богомолов попал в базу «Миротворца»
«Муж и жена — одна сатана»: в ГД оценили влияние Мелании на решения Трампа
Стало известно о пожаре в жилом доме после падения обломков БПЛА
В России признали нежелательным фонд из Германии
Глава Минцифры даст разъяснения по идее штрафов за запросы в интернете
ФАС займется ситуацией с подорожанием воды в аэропортах
Директор Калюжного раскрыл, как относятся к актеру сослуживцы по армии
Когда будет третий раунд переговоров России и Украины? Что известно
На подлете к Москве перехватили еще один беспилотник ВСУ
Посол России в Италии высказался об ущербе от отмены концерта Гергиева
Дачникам раскрыли, как не нарваться на штраф за туалет на участке
В Италии в последний момент отменили концерт Гергиева: реакция РФ, протесты
Украинский офицер передала аудио для пленного отца в Россию
В США сделали второе предупреждение покупателям российской нефти
Теперь пьем только домашнее вино: готовится легко из слив
«А мы ломаем голову»: кто и как запускает беспилотники на Москву и регионы
Дальше
Самое популярное
Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 июля: где сбои в России

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.