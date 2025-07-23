Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 17:19

Путин дал участникам СВО «фору» на ЕГЭ

Участникам СВО продлили срок действия результатов ЕГЭ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому период участия в специальной военной операции не будет учитываться при расчете срока действия результатов ЕГЭ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон распространяется на участников СВО на территории Украины, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также на тех, кто отражал нападения на приграничные районы России. Норма охватывает как мобилизованных, так и контрактников Росгвардии, добровольцев и сотрудников правоохранительных органов, исполнявших задачи в зоне конфликта.

Цель нововведения — дать возможность участникам СВО без потери времени поступать в вузы и вернуться к обучению. Закон, по их словам, поможет быстрее адаптироваться к гражданской жизни и получить профессию, востребованную в мирное время.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал снизить проходной балл по ОГЭ и ЕГЭ для детей бойцов СВО. Он объяснил, что дети из таких семей находятся в сложных психологических и социальных условиях, которые оказывают влияние на процесс обучения.

Владимир Путин
законы
ЕГЭ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-посол США в Москве дал совет эмигрантам из России
Самолет-разведчик из США заметили на западе России
Новый Майдан не за горами. Зеленского под дозой уничтожат по заказу США?
Дети таджиков изнасиловали девочку: почему полиция защищает мигрантов
В российском регионе работницу завода подстрелили из лука
«Великая чемпионка»: Веснина о возвращении 45-летней Винус Уильямс на корт
Политолог раскрыл, почему США возвращают ядерное оружие в Британию
Мотоциклист моментально погиб при столкновении с фурой в Башкортостане
«Нет места в ЕС»: в Европе ополчились на Зеленского из-за нового закона
В армию будут забирать круглый год? Как изменятся правила призыва
Стало известно, когда начнутся поставки серийных самолетов Ил-114
Путин разрешил использовать конфискат для одной цели
ФСБ начнут создавать собственные СИЗО
«Лучше, чем ничего»: Познер о статусе России на международных соревнованиях
Главреда Baza привезли в суд
Инфекционист назвала симптомы нового подвида коронавируса
В Татарстане упавшие в огромную яму автомобили попали на видео
Стало известно, что обидело украинских дипломатов на переговорах в Стамбуле
Политолог объяснил падение рейтинга Макрона
В Госдуме раскрыли истинную цель операции ВСУ в Курской области
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.