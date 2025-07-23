Путин дал участникам СВО «фору» на ЕГЭ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому период участия в специальной военной операции не будет учитываться при расчете срока действия результатов ЕГЭ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон распространяется на участников СВО на территории Украины, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также на тех, кто отражал нападения на приграничные районы России. Норма охватывает как мобилизованных, так и контрактников Росгвардии, добровольцев и сотрудников правоохранительных органов, исполнявших задачи в зоне конфликта.

Цель нововведения — дать возможность участникам СВО без потери времени поступать в вузы и вернуться к обучению. Закон, по их словам, поможет быстрее адаптироваться к гражданской жизни и получить профессию, востребованную в мирное время.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал снизить проходной балл по ОГЭ и ЕГЭ для детей бойцов СВО. Он объяснил, что дети из таких семей находятся в сложных психологических и социальных условиях, которые оказывают влияние на процесс обучения.