В Литве пограничники избили и выдворили в Белоруссию нелегальных мигрантов

В Литве пограничники в ночь на 3 августа выдворили силой в Белоруссию группу нелегальных мигрантов из Ирака и Камеруна. Против них применялись дубинки и электрошокеры, сообщает телеканал ОНТ.

В Сети появилась видеозапись, на которой нелегалы жалуются на избиение со стороны литовских пограничников. Они рассказали, что у них отобрали телефоны и деньги.

Косвенно их слова подтвердил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс. Он заявил, что применение силы против мигрантов будет зависеть от их поведения, а пограничники имеют право использовать все необходимые меры, чтобы остановить нелегальную миграцию.

Позже применение силы оправдала глава Министерства внутренних дел страны Агне Билотайте. Её слова приводит Baltnews. Она заявила, что жёсткие действия пограничников станут гарантией «послушания» нелегалов. Глава ведомства подчеркнула, что введение новых полномочий у пограничников позволит предотвращать нарушения и попытки устроить бунт среди беженцев.

Ранее Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями из-за использования мигрантов в политических целях. Европейские политики заявили, что собираются эффективно управлять миграционными потоками для защиты своих внешних границ.

28 июля стало известно, что за сутки литовские пограничники задержали 171 нелегального мигранта. Это является своеобразным рекордом. Нарушители были пойманы на пограничной территории в Шальчининкайском районе страны.