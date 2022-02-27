Песков назвал санкции против Путина абсурдными и недальновидными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции Запада против Владимира Путина недальновидны и абсурдны. По его словам, российский лидер относится к ограничительным мерам «достаточно индифферентно». Песков подчеркнул, что в санкциях содержатся абсурдные положения, сообщает РИА Новости.

В санкциях содержатся достаточно абсурдные положения об активах и так далее. Но всем известно, что никаких активов, кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа, и квартиры, и ещё каких-то банковских вкладов у президента нет. Поэтому относится он достаточно индифферентно, — сказал Песков.

Он добавил, что РФ обладает необходимым потенциалом для компенсирования ущерба от ограничительных мер. Россия в ответ на западные санкции будет делать то, что в её интересах. По мере поступления проблем Москва реализует планы по реагированию на ограничительные меры, подытожил Песков.

Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США и Канада.