В Кремле прокомментировали новые кибератаки против США

Кремль не обладает информацией о том, кто совершил новые кибератаки против США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что Москва не имеет отношения к этим кибератакам.

Мы не знаем, что там было конкретно, но это никоим образом не имеет отношения к официальной Москве, — подчеркнул он.

Ранее агентство Bloomberg выпустило статью, в которой сообщало со ссылкой на источники, что на прошлой неделе хакеры, предположительно связанные с Россией, взломали Национальный комитет Республиканской партии США. По данным агентства, хакеры причастны к группировке под названием APT29, или Cozy Bear. При этом неизвестно, удалось ли им выкрасть какие-либо данные.

Посольство России в США опровергло эту информацию. Как напомнили дипломаты, в ходе саммита лидеров РФ и США в Женеве была достигнута договорённость о возобновлении экспертного диалога по кибербезопасности. В заявлении выражается уверенность в том, что профессиональное обсуждение вопросов в данной сфере позволит повысить защищённость информационной структуры двух стран.