Посольство России опровергло статью Bloomberg о «русской кибератаке»

Измышлениями назвали сообщения о взломе «российскими правительственными хакерами» Национального комитета Республиканской партии США в посольстве РФ в Вашингтоне. Позиция отечественных дипломатов приводится в специальном заявлении в социальной сети Facebook.

Ранее агентство Bloomberg выпустило статью, в которой сообщало, со ссылкой на источники, что на прошлой неделе хакеры, предположительно связанные с Россией, взломали Национальный комитет Республиканской партии США. По данным агентства, хакеры причастны к группировке под названием APT29, или Cozy Bear. При этом неизвестно, удалось ли им выкрасть какие-либо данные.

Решительно отвергаем подобные измышления. Подчёркиваем, что в самой партии опровергли факт кибернападения. Никаких доказательств того, что атака имела место, — нет, — говорится в заявлении российского посольства.

Как напомнили дипломаты, в ходе саммита лидеров РФ и США в Женеве была достигнута договорённость о возобновлении экспертного диалога по кибербезопасности. В заявлении выражается уверенность в том, что профессиональное обсуждение вопросов в данной сфере позволит повысить защищённость информационной структуры двух стран.

Голословные же обвинения, основанные на показаниях неких анонимов, такой работе только мешают, — заявили в диппредставительстве.

Ранее спецслужбы США и Великобритании обвинили Главное разведывательное управление (ГРУ) в кибератаках на государственные и частные структуры по всему миру.