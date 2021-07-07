Bloomberg обвинил «русских хакеров» в атаке на сайт республиканцев

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На прошлой неделе хакеры, предположительно связанные с Россией, взломали Национальный комитет Республиканской партии США. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По данным агентства, хакеры причастны к группировке под названием APT29, или Cozy Bear. При этом неизвестно, удалось ли им выкрасть какие-либо данные.

В свою очередь представитель Национального комитета Республиканской партии опроверг информацию о взломе системы комитета.

Предположительно, хакеры устроили взлом через IT-провайдера комитета компанию Sinnex.

Посольство РФ в Вашингтоне на запрос агентства пока не ответило и ситуацию не прокомментировало.

Ранее в Германии сообщили о кибератаках из России на немецкие банки.