Bloomberg обвинил «русских хакеров» в атаке на сайт республиканцев

На прошлой неделе хакеры, предположительно связанные с Россией, взломали Национальный комитет Республиканской партии США. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
По данным агентства, хакеры
В свою очередь представитель Национального комитета Республиканской партии
Предположительно, хакеры устроили взлом через IT-провайдера комитета компанию Sinnex.
Посольство РФ в Вашингтоне на запрос агентства пока не ответило и ситуацию не прокомментировало.
Ранее в Германии сообщили о кибератаках из России на немецкие банки.