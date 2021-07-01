Спецслужбы США и Великобритании обвинили ГРУ в кибератаках

Спецслужбы США и Великобритании обвинили Главное разведывательное управление (ГРУ) в кибератаках на государственные и частные структуры по всему миру. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Министерства обороны США.
В докладе
Ранее российских хакеров обвинили в причастности к кибератакам на немецкий банковский сектор. По данным Bild, за атаками стоят государственные российские хакеры из группы Fancy Bear. Федеральная служба безопасности в сфере информационной техники подтвердила информацию о нападениях. Других доказательств о причастности России к кибератакам не приведено.