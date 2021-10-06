В Кремле прокомментировали дело журналиста Можейко

Россия не имеет права вмешиваться в отношения властей Белоруссии и журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко. Кремль сожалеет о закрытии представительства издания в Белоруссии, но считает такое решение правильным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Мы не имеем никаких юридических оснований заниматься защитой интересов этого журналиста, потому что он является гражданином Белоруссии, мы никоим образом не имеем права вмешиваться в его отношения с белорусскими властями, — сказал Песков.

В Кремле также выразили надежду, что действия в отношении задержанного Можейко не связаны с его профессиональной деятельностью. Москва находится в постоянном контакте с Минском по этому вопросу. На вопрос, действительно ли РФ помешала отъезду Можейко в третью страну, Песков отвечать отказался.

Ранее сообщалось, что Можейко задержали на территории Белоруссии, а не России, как предполагалось ранее. 1 октября он был заключён под стражу белорусскими правоохранительными органами в рамках возбуждённого уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и статьёй 369 (оскорбление представителя власти) УК Республики Беларусь.

В МВД Белоруссии заявили, что Можейко уехал в Россию и пытался оттуда отправиться в третье государство. Однако, по данным ведомства, ему было отказано в выезде и предписано покинуть РФ. После этого журналист вернулся в Белоруссию, где и был задержан.