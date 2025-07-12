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12 июля 2025 в 19:50

«Угроза человечеству»: Трамп решил лишить гражданства известную ведущую

Трамп заявил, что рассматривает вопрос о лишении гражданства ведущей О'Доннелл

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что раздумывает над лишением американского гражданства журналистки Рози О’Доннелл. Политик назвал телеведущую «угрозой человечеству».

О’Доннелл — не в лучших интересах нашей великой страны, поэтому я всерьез рассматриваю вопрос лишения ее гражданства. Она угроза человечеству и должна оставаться в чудесной Ирландии, — написал американский лидер.

Конфликт между Трампом и О’Доннелл продолжается уже более 15 лет. По данным американских СМИ, все началось в 2006 году, когда в своем шоу журналистка публично обвинила политика в супружеских изменах и аморальном поведении. Новая волна противостояния возникла в начале июля, когда О’Доннелл резко раскритиковала президента и республиканцев за их реакцию на разрушительное наводнение в Техасе.

Ранее Трамп призвал телеканал CNN немедленно уволить журналистку Наташу Бертран, освещающую вопросы национальной безопасности страны. Поводом стал ее репортаж о том, что удары военных США не уничтожили ядерную программу Ирана.

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