«Угроза человечеству»: Трамп решил лишить гражданства известную ведущую

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что раздумывает над лишением американского гражданства журналистки Рози О’Доннелл. Политик назвал телеведущую «угрозой человечеству».

О’Доннелл — не в лучших интересах нашей великой страны, поэтому я всерьез рассматриваю вопрос лишения ее гражданства. Она угроза человечеству и должна оставаться в чудесной Ирландии, — написал американский лидер.

Конфликт между Трампом и О’Доннелл продолжается уже более 15 лет. По данным американских СМИ, все началось в 2006 году, когда в своем шоу журналистка публично обвинила политика в супружеских изменах и аморальном поведении. Новая волна противостояния возникла в начале июля, когда О’Доннелл резко раскритиковала президента и республиканцев за их реакцию на разрушительное наводнение в Техасе.

Ранее Трамп призвал телеканал CNN немедленно уволить журналистку Наташу Бертран, освещающую вопросы национальной безопасности страны. Поводом стал ее репортаж о том, что удары военных США не уничтожили ядерную программу Ирана.