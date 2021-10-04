В МВД Белоруссии раскрыли подробности задержания журналиста Можейко

Журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко задержали на территории Белоруссии, а не России, как предполагалось ранее. 1 октября он был заключён под стражу белорусскими правоохранительными органами в рамках возбуждённого уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и статьи 369 (оскорбление представителя власти) УК Республики Беларусь. Об этом сообщил официальный Telegram-канал МВД Белоруссии..

В ведомстве также заявили, что Можейко уехал в Россию и пытался оттуда отправиться в третье государство. Однако, по данным МВД, ему было отказано в выезде и предписано покинуть Россию. После этого журналист вернулся в Белоруссию, где и был задержан.

Ранее главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявил, что Можейко задержали в Москве и вывезли в Минск, где поместили в изолятор.

Захарова впоследствии заявила, что в России рассчитывают, что права журналистов в Белоруссии будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами. По словам представителя МИД РФ, посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды».

28 сентября сотрудники белорусского КГБ проводили в Минске рейд по квартирам лиц, которые могут быть причастны к терроризму. В ходе операции был убит офицер спецслужбы Дмитрий Федосюк — его застрелил айтишник Андрей Зельцер. Нападавший был уничтожен ответным огнём.