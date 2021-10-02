В МИД России отреагировали на задержание журналиста «КП» в Белоруссии

В России рассчитывают, что права журналистов в Белоруссии будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала информацию в СМИ о задержании в Минске журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко.

По словам представителя МИД РФ, посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды».

Речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами , — сказала дипломат.

Ранее главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявил, что журналист издания Можейко задержан и находится в изоляторе в Минске. В его квартире был проведён обыск.

28 сентября сотрудники белорусского КГБ проводили в Минске рейд по квартирам лиц, которые могут быть причастны к терроризму. В ходе операции был убит офицер спецслужбы Дмитрий Федосюк — его застрелил айтишник Андрей Зельцер. Нападавший был уничтожен ответным огнём.

В тот же вечер на сайте «КП в Беларуси» KP.BY была опубликована статья Можейко, в которой о Зельцере в положительном ключе высказывается его одноклассница. Затем сайт издания был заблокирован решением Министерства информации, а материал был удалён.

После блокировки сайта «КП в Беларуси» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что такие действия нарушают свободу СМИ.