Лукашенко раскрыл детали гибели сотрудника КГБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с руководством администрации объявил минуту молчания в память о погибшем офицере Дмитрии Федосюке. По словам главы государства, сотрудник КГБ в ходе спецоперации в Минске прикрывал группу, первым забежал в одну из квартир и получил смертельное ранение в сердце, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко отметил, что Федосюк, умирая, расстрелял нападавшего. Президент также сделал предупреждение людям, которые очерняют память погибшего.

Поздно, все аккаунты у нас на руках, мы видим, кто чего стоит, — сказал он.

Церемония прощания с сотрудником спецподразделения КГБ «Альфа» Федосюком проходит в Минске. В мероприятии принимают участие его родные и коллеги из силовых структур, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Белоруссии были задержаны 50 человек в рамках уголовных дел об оскорблении представителей власти и разжигании вражды. Задержания связаны со спецоперацией КГБ страны, в ходе которой был убит 28 сентября Федосюк.

Он входил в состав группы захвата, которая должна была задержать минчанина, забаррикадировавшегося в своей квартире. Вместе с мужчиной в жилище находилась его жена, которая снимала происходящее на телефон.