Главред «Комсомольской правды» подтвердил задержание журналиста в Минске
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
14:43, 02 октября 2021
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир СунгоркинФото: Нина Зотина/РИА Новости
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Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин подтвердил, что журналист «КП в Беларуси» Геннадий Можейко задержан сотрудниками правоохранительных органов в Минске. В квартире корреспондента был проведён большой обыск, сообщает РИА Новости.
Обыск проводили семь следователей. Сейчас Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске, — уточнил Сунгоркин.
Ранее он заявил, что редакция «Комсомольской правды» около суток не может связаться с Можейко в Минске. Некоторые СМИ сообщили о задержании журналиста.
28 сентября сотрудники белорусского КГБ проводили в Минске рейд по квартирам лиц, которые могут быть причастны к терроризму. В ходе операции был убит офицер спецслужбы Дмитрий Федосюк — его застрелил айтишник Андрей Зельцер. Нападавший был уничтожен ответным огнём.
В тот же вечер на сайте «КП в Беларуси» kp.by была опубликована статья Можейко, в котором о Зельцере в положительном ключе высказывается его одноклассница. Затем сайт издания был заблокирован решением Мининформа, а материал был удалён.
Ранее сообщалось, что после блокировки сайта «КП в Беларуси» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что такие действия нарушают свободу СМИ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между ячейками, готовившими теракты в стране, и спецслужбами США обнаружены прямые контакты. По его словам, речь, прежде всего, идёт о ФБР. Посол США в Белоруссии Джули Фишер ранее заявила, что американские власти не могут подтвердить, что Зельцер, застреливший сотрудника КГБ Белоруссии, является американским гражданином.