https://static.news.ru/photo/decf63b6-3129-11ea-833f-fa163e074e61_660.jpg Гэн Шуан Фото: Артем Иванов/ТАСС

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан 7 января заявил, что Соединённые Штаты Америки обязаны выполнять свои международные обязательства в качестве принимающей стороны мероприятий ООН, создавая условия для нормальной работы представителей всех стран. Таким образом китайская сторона комментирует информацию о том, что США отказали в выдаче визы главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу.

Руководитель внешнеполитического ведомства страны намеревался отправиться в Штаты для участия в заседании Совета Безопасности ООН, которое запланировано на 9 января.

Гэн Шуан отметил, что данное действие противоречит обязательствам США. Выдача виз представителям всех стран и создание условий для их работы, заявил официальный представитель МИД КНР, — это обязательное условие для США как для принимающего государства.

Призываем США выполнять свои обязательства как принимающей стороны и создать условия для работы официальных представителей других государств на заседаниях ООН, — приводит ТАСС слова дипломата.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство США отказало в визе для поездки на заседание Совета Безопасности ООН главе Министерства иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу.

Причиной отказа стало обострение отношений между США и Ираном из-за обстрелов ракетами США территории Багдада и убийства генерал-лейтенанта и командующего спецподразделением «Кудс» в составе КСИР Касема Сулеймани.