В Китае назвали слова Путина о судьбе США пророческими
Сона Рустамова
Сона Рустамова
11:04, 12 октября 2021
Статуя СвободыФото: Ferdinand Stöhr/unsplash.com
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США пытались решить собственные проблемы за счёт влияния и давления на другие государства, это было ошибкой, как однажды заявил Путин, сообщается в опубликованном на китайском портале Baijihao материале. Как отмечается в нём, американцы тем самым повторяют судьбу СССР и других империй.
Аналитики подчеркнули, что кризисная ситуация в США подтверждает правоту Путина, так как страна оказалась разделённой, а в обществе нет единства.
Слова Путина означают, по сути, что главным врагом Соединённых Штатов на протяжении всего это времени была вовсе не Россия, а сами США. Когда нет единства и политической стабильности, невозможно решить жизненно важные для страны проблемы, — говорится в материале.
Как отмечается, основные трения, имеющиеся внутри государства, связаны с противостоянием демократов и республиканцев. Они затрагивают не только политические, но и социальные и культурные вопросы. Это препятствовало полноценному решению проблем во время пандемии коронавируса.
Ранее в американских СМИ заявили, что зависимость европейских стран от российского газа ставит их в уязвимое положение и может негативно сказаться на позициях самих Соединённых Штатов. Это связано с тем, что Европа и Америка слишком увлеклись идеями экологически чистого топлива в ущерб энергетической безопасности.
Нынешняя ситуация, по их мнению, выгодна для России, которая не спешит наращивать поставки, вопреки запросам европейских политиков. Однако она может привести к утрате влияния США на мировой арене.