США пытались решить собственные проблемы за счёт влияния и давления на другие государства, это было ошибкой, как однажды заявил Путин, сообщается в опубликованном на китайском портале Baijihao материале. Как отмечается в нём, американцы тем самым повторяют судьбу СССР и других империй.

Аналитики подчеркнули, что кризисная ситуация в США подтверждает правоту Путина, так как страна оказалась разделённой, а в обществе нет единства.

Слова Путина означают, по сути, что главным врагом Соединённых Штатов на протяжении всего это времени была вовсе не Россия, а сами США. Когда нет единства и политической стабильности, невозможно решить жизненно важные для страны проблемы, — говорится в материале.

Как отмечается, основные трения, имеющиеся внутри государства, связаны с противостоянием демократов и республиканцев. Они затрагивают не только политические, но и социальные и культурные вопросы. Это препятствовало полноценному решению проблем во время пандемии коронавируса.

Ранее в американских СМИ заявили, что зависимость европейских стран от российского газа ставит их в уязвимое положение и может негативно сказаться на позициях самих Соединённых Штатов. Это связано с тем, что Европа и Америка слишком увлеклись идеями экологически чистого топлива в ущерб энергетической безопасности.

Нынешняя ситуация, по их мнению, выгодна для России, которая не спешит наращивать поставки, вопреки запросам европейских политиков. Однако она может привести к утрате влияния США на мировой арене.