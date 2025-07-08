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08 июля 2025 в 11:03

Политолог раскрыла, почему США грозит кризис

Политолог Казелько заявила, что госдолг США достиг рекордных $36 трлн

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Государственный долг США достиг рекордных $36 трлн, при этом мировое доверие к национальной валюте Штатов продолжает снижаться, заявила «ФедералПресс» политолог Алиса Казелько. Ускоренный рост задолженности, по ее словам, грозит стране кризисом устойчивости.

130% от ВВП — это не просто рекордная цифра, а уже тревожный сигнал. Рост долговой нагрузки усиливает давление на бюджет и может привести к кризису устойчивости в случае экономических потрясений, — предупредила Казелько.

В 2024 году США выпустили облигаций на $5 трлн, что свидетельствует о растущей зависимости страны от заемных средств. Внешнее доверие к американской экономике все больше подрывается из-за геополитических рисков и агрессивной санкционной политики Вашингтона, заключила эксперт.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что госдолг США стремительно нарастает без какого-либо контроля. По словам дипломата, сумма уже достигла $37 трлн и продолжает подниматься.

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