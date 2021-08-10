В Киеве заявили о военной мощи Украины, пугающей Францию и Германию

Украинский политолог Вадим Карасёв объяснил, почему Франция и Германия не хотят видеть Киев среди членов Евросоюза и НАТО. В эфире телеканала «Украина 24» он заявил, что всё дело в боязни военной мощи Украины.

Политолог считает , что в Париже и Берлине опасаются возможного доминирования Восточной Европы над Западной, если Украина станет частью евро-атлантического пространства.

Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Западной Европой. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран, — пояснил Карасёв.

Он добавил, что Украина — это «большая территория, большое количество населения на фоне многих балтийских или балканских стран, у Украины большая военная мощь».

И это немцев и французов настораживает, что тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким, у них есть проблемы с поляками, странами Балтии, особенно после того, как «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию, — подчеркнул Карасёв.

Ранее стало известно, что с двусторонним копанием туннеля сравнил вопрос вступления Украины в НАТО министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его мнению, иногда принятия Украины в Альянс больше желают западные партнёры, как это было в 2013 году, иногда — Киев, как это происходит сейчас. При этом ключевым вопросом является признание Украины как части Запада.